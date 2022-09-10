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  4. İstanbul'da alacak-verecek kavgası! İki taraf da yakınlarını çağırdı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da alacak-verecek kavgası! İki taraf da yakınlarını çağırdı, ortalık savaş alanına döndü

10.09.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki taraf da yakınlarını çağırınca sokak savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis bile ayırmakta güçlük çekti. Sokaktakilerin büyük korku yaşadığı olay kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'da alacak-verecek kavgası! İki taraf da yakınlarını çağırdı, ortalık savaş alanına döndü

Fatih'te iki grup arasında alacak, verecek meselesinden dolayı yaşanan kavgayı polis ayırmakta güçlük çekti.

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İKİ TARAF DA YAKINLARINI ÇAĞIRDI

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Gedikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gelen kişi ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iş yeri sahibi yakınlarına haber vereceğini söyledi. Tartıştığı kişi de dışarı çıkarak, yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen her iki tarafın yakınları yumruk ve tekmelerle bir birlerine saldırdılar. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekerken, kavga anları amatör kameraya yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih kavga
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