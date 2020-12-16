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İstanbul'da alacak verecek tartışması kanlı bitti

16.12.2020 21:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da alacak verecek tartışması kanlı bitti

Kağıthane'de, iki kişi arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Emrah Koçyiğit (30) tabancayla diz kapağından vurularak yaralandı. Araçla kaçmaya çalışan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Emrah Koçyiğit, alacak-verecek meselesi yüzünden bir süredir husumet yaşadığı kişiyle karşılaştı.

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Koçyiğit ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, aynı mesele nedeniyle cadde ortasında tartışmaya başladı. Küfürleşmeye dönüşen tartışma sırasında kimliği öğrenilemeyen kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Emrah Koçyiğit'i diz kapağından yaraladı. Koçyiğit arkadaşlarının şaşkın bakışları altında yere yığılırken, saldırgan ise kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı lüks ciple olay yerinden kaçtı. Emrah Koçyiğit, arkadaşları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, saldırgan ve arkadaşını olayda kullanılan tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. (DHA)

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