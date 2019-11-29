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İstanbul'da alışveriş çılgınlığı olaylı bitti, üç kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı. Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışa son verirken, vücuduna cam isabet eden üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Dünyada her yıl Kasım ayının son haftasında gerçekleşen ve indirimli satışlarla bilinen alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de gerçekleşti. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağaza önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Ardından satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu. Mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Mağazanın camları kırılmasıyla iş yeri sahibi satışın durdurulduğunu söyledi. Alışveriş çılgınlığından geriye ise mağazanın kırık camları kaldı. Öte yandan izdiham sırasında kırılan camların vücuduna isabet ettiği üç kişi yaralandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul alışveriş çılgınlığı indirim maltepe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyede işsiz yok gerizekalı insan çok oradakilerin hepsi enayinin önde gidenleri..
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