İstanbul'da alkollü taksici polislere çarptı! Yakalanınca ekiplere saldırdı

İstanbul Esenler’de saat 09.30 sıralarında Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde meydana gelen olayda, 34 TCZ plakalı taksi şoförü Oktay Ürer, seyir halindeki polis ekiplerine çarparak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çok geçmeden Oktay Ürer, Atışalanı köprüsü mevkiinde yakalandı. Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Çekici yardımıyla taksi olay yerinden götürülmek istendi. Şoför, taksiyi çekmek isteyen ekiplere saldırdı. Ürer daha sonra polisler tarafından emniyete götürüldü. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır