HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da alkollü taksici polislere çarptı! Yakalanınca ekiplere saldırdı

İstanbul'da alkollü taksici polislere çarptı! Yakalanınca ekiplere saldırdı

26.09.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da seyir halinde olan bir taksi polis aracına kaçtıktan sonra kaçmaya çalıştı ancak yakayı ele verdi. Polis aracına çarpan taksi şoförünün 2.18 promil alkollü olduğu ortaya çıkmasının ardından polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da alkollü taksici polislere çarptı! Yakalanınca ekiplere saldırdı

İstanbul Esenler’de saat 09.30 sıralarında Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde meydana gelen olayda, 34 TCZ plakalı taksi şoförü Oktay Ürer, seyir halindeki polis ekiplerine çarparak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

2

TAKSİ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çok geçmeden Oktay Ürer, Atışalanı köprüsü mevkiinde yakalandı. Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

3

Çekici yardımıyla taksi olay yerinden götürülmek istendi. Şoför, taksiyi çekmek isteyen ekiplere saldırdı. Ürer daha sonra polisler tarafından emniyete götürüldü. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
alkol İstanbul Esenler taksi
En Çok Okunan Haberler
İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

İnfial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış…

İnfial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış…

Adaylık anketi: Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?

Adaylık anketi: Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?

Damatla karşılıklı göbek attı! "Kafası karıştı"

Damatla karşılıklı göbek attı! "Kafası karıştı"

'Bu mirası çocuklarıma bırakacağım' 54 yıl boyunca satın aldı!

'Bu mirası çocuklarıma bırakacağım' 54 yıl boyunca satın aldı!

Yurdun dört bir yanından gelip yerin metrelerce altına onun için iniyorlar

Yurdun dört bir yanından gelip yerin metrelerce altına onun için iniyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.