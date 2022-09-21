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İstanbul'da annesini öldürüp kafasını tencereye koymuştu! Mahkemeden tahliye kararı

21.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da annesinin kafasını kesip tencereye koyduktan sonra sol bacağındaki etleri de sıyırıp saklayan kadın yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmadığı için ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmettiği kadının, serbest bırakılmayarak akıl hastalıklarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

İstanbul'da annesini öldürüp kafasını tencereye koymuştu! Mahkemeden tahliye kararı

Korkunç olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelmişti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 67 yaşındaki Sevilay Palabıyık, 35 yaşındaki kızı tarafından vahşice öldürülmüştü. Annesinin kafasını kesip tencereye koyan ve ardından sol bacağındaki etleri sıyırarak saklayan T.S. ile ilgili mahkeme tahliye kararı verdi. Akıl sağlığı yerinde olmayan kadın tedavi altına alınacak.

ANNESİNİN KAFASINI KESİP TENCEREYE KOYMUŞTU

Küçükçekmece’de 24 Mayıs 2021 tarihinde kızının kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Sevilay Palabıyık (67), kızı T.S. tarafından öldürüldü. Annesinin kafasını kesip tencereye koyan ve ardından sol bacağındaki etleri sıyırarak saklayan T.S.'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıklandı. Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık T.S., müşteki avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

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“SUÇUN İŞLENMESİNE YETERLİ BİR PSİKOLOJİK HASTALIK DEĞİLDİR"

Müşteki avukatı Serpil Dönmez, “Sanığın sağlık durumuyla ilgili yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Bipolar bozukluğa sahip olması, mevcut suçun işlenmesine yeterli bir psikolojik hastalık değildir. Olaydan yaklaşıl iki gün önce maktulün verdiği ifadede, maktulün sığınma evine gitmek istediği görülmektedir. Maktulün ıslak imzalı beyanı mevcuttur. Beyanın ihmal edildiği anlaşıldığından ihmali olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz” dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık T.S.'nin akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmadığı için ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına, akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanmasına ve tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesine ancak serbest bırakılmayarak akıl hastalıklarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Sevilay Palabıyık'ın 21 Mayıs 2021 tarihinde kızının evde kendisini bıçakla tehdit ettiğini, bileziğini aldığını ve evi üstüne yapmasını istediğini söyleyerek kızı T.S.'den şikâyetçi olduğu belirtildi. T.S.'nin uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 24 Mayıs 2021 tarihinde eve giderek annesini öldürdüğü, maktule ulaşmayan yakınlarının ihbarı üzerine kolluk kuvvetleriyle beraber eve gidildiği ve yapılan incelemede maktulün kafasının kesildiği ve sol bacağının etinin sıyrılarak alındığının belirlendiği kaydedildi. İddianamede, T.S.'nin “Bana ait ne varsa alıyordu. En son yaptığım olayı babama anlattım. Her şeyi itiraf ettim. Pişmanım demeyeceğim, çünkü zaten ben yapmadım. Cinler beni kontrol etti. Ben onları edemedim” şeklindeki ifadesine yer verildi. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ayrıca, T.S.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususundaki şüphenin Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi ve 4’ncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda şüphelisi bulunduğu suça ilişkin cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. T.S. hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

Kaynak: İHA

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cinayet İstanbul Küçükçekmece
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