HABER

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de bu sene ilk kez uygulanan ara tatil bugün başladı. İstanbul'da 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler soluğu havalimanı ve otogarda aldı. Megakentte saat 16:59 itibariyle trafik seviyesi yüzde 53'e ulaştı. Birçok ana arterde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı.

Hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Havalimanının günlük yoğunluğuna umreye gidenler ile ara tatile çıkanların da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM

Ara tatili fırsat bilenler İstanbul'dan uzaklaşmak için şimdiden yola koyuldu. Kentte saat 16:59 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı. Ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

mynet yol durumu


Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
4. Kamu Bilişim Zirvesi4. Kamu Bilişim Zirvesi
Bozüyük’te roller değiştiBozüyük’te roller değişti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ara tatil trafik yoğunluğu

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
millet aç aç ne tatili...
ulan millette bide para yok dersiniz , şu hale bak be parayı sıvayacak yer arıyo hiçbir yerde boş yok , biz mi hatalıyız yoksa yaşamasını mı bilmiyoruz
kiminde para var kiminde yok ama olmayanda hiç yok. parası olana bakıp tüm ülke süper diyenler asıl teröristlerdir. zor durumdaki halkı görmeyenler.
şu anda tatile gidenlerle beraber belediye otobüsünde oturduk marmarismi bodrum mu yoksa paris mı diye tartışıyoruz. ölüler zannedermiş ki diriler hergün helva yiyor. o hesap yüzde 10 gidiyor onlar baz alınıp herkes sanıyorlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy PKK için tarih verdi!

İçişleri'nden açıklama! PKK için tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.