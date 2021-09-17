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İstanbul'da aranan şahıslara operasyon! Çok sayıda gözaltı

17.09.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan şahıslara operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde il genelinde aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Önceden haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÇATIYA ÇIKTI, MAHSUR KALDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de, Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daire oldu. Baskın sırasında, berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı isimli kişi polisin geldiğini görünce kapıyı açmadı. Oturduğu apartmanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan Kavaklı, yan taraftaki binanın çatısına çıkınca, mahsur kaldı. Kavaklı geriye de inemeyince arkasından gelen polislerden yardım istedi.

İTFAİYE KURTARDI

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle Kavaklı'nın mahsur kaldığı binanın çatısına ulaştı. İtfaiye erleri tarafından indirilen Kavaklı, gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'DA BİR KİŞİ YAKALANDI

Operasyonun adreslerinden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi oldu. Hakkında, başta gasp olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan bir kişinin Güzel sokakta oturduğu adrese baskın yapıldı. Baskın sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İl genelinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların gece boyu sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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Gözaltı İstanbul
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