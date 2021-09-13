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  4. İstanbul'da aşı sahtekarlığı! Vatandaşa yarım vurup kalanını satmışlar

İstanbul'da aşı sahtekarlığı! Vatandaşa yarım vurup kalanını satmışlar

13.09.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da koronavirüs aşısını vatandaşlara yarım vurup kalanını satan çete çökertildi. 3 hemşirenin tutuklandığı skandal olayda 4. doz aşılamalarda da nasıl fırsatçılık yapıldığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul'da aşı sahtekarlığı! Vatandaşa yarım vurup kalanını satmışlar

İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 3 hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları ise sattığı belirlendi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

3 hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın yeni detaylarına ulaşıldı. Cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

FIRSATÇILARIN BELİRLEDİĞİ AŞI FİYATLARI

TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre, hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı. Aşı şişelerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.

4. DOZU DA ÇIKARLARINA KULLANDILAR

"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4'üncü doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.

Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4'üncü doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi.

"Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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