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İstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldı

04.03.2021 08:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldı

Türkiye genelinde koronavirüste aşılama oranı 10 milyona yaklaşırken İstanbul'da 65 yaş ve üstünün aşılama oranının yüzde 50'de kaldığı belirtildi.

Türkiye'de koronavirüs pandemiysiyle mücadelede 13 Ocak'ta aşılama başlandı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuştu. Bu zamana kadar Türkiye genelinde 10 milyona yakın aşı yapılırken İstanbul, 1.504.930 aşılama ile ilk sırada yer alıyor.

Hürriyet Gazetesinden Fulya Soybaş'ın bugünkü 'Aşıyı ihmal etmeyin' yazısına göre İstanbul'da 65 yaş ve üzerinin aşılama oranının yüzde 50'de kaldığı belirtildi. Bu durumun sebebinin ise Alo 182 hattının çok meşgul olduğu, teknoloji ile yakın olmayan yaşlıların, yakınları ile çocuklarının aşı randevusu alma konusunda ihmalkar olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi İstanbul

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