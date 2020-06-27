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İstanbul’da asker eğlencesinde 'pes' dedirten görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi koronavirüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Halay çeken vatandaşların rahatlığı “bu kadarına da pes” dedirtti.

İstanbul’da asker eğlencesinde 'pes' dedirten görüntüler

Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dinlenilmiyor. İstanbul Arnavutköy’de kaydedilen görüntüler “Bu kadarına da pes” dedirtti. Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı. Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti. Daha sonra ise horon tepti. Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

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