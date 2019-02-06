İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye gelen polis, silahlı kişiyi ikna etti. Psikiyatri bölümünde görevli olan doktora odasında bir süre rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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