İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

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Törende kısa bir konuşma yapan CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, "İslam adına hareket ettiğini söyleyen Ortadoğu'daki bazı gruplar, islama yakışmayan bir eylem içerisinde. Bütün İslam alemine başta Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen görev, İslam'a yakışmayan, insanları dinleri, inançları ile ayırarak insanları öldürmeyi bile göze alan grupların önünde birlikte durmalıyız. Çok şükür Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde temel değerler etrafında huzur içinde yaşıyoruz. Bu huzur gelecek senelerde de sadece ülkemizde değil, tüm insanlığın huzuru olarak, bütün ülkelerin önünde hedef olarak konulmalıdır. Kerbela'dan Çanakkaleye, Çanakkale'den İstiklal Savaşı'na, İstiklal Savaşı'ndan bugüne kadar şehadete ermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hz. Hüseyin ile 70 yarenini bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Hz. Hüseyin'in hak ve özgürlük mücadelesinin sadece İslam dünyasına değil, tüm insanlığın önünde bir ilke olarak durmasını temenni ediyorum" dedi.