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İstanbul’da Atatürk hologramlı 29 Ekim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün hologramı ve sesinden okunan Nutuk ile birlikte çeşitli ışık şovları ve mapping gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

İstanbul’da Atatürk hologramlı 29 Ekim kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ATATÜRK'ÜN SESİNDEN NUTUK

Kutlamalar saat 19.23’ü gösterdiğini Haliç Kongre Merkezi'nde Mustafa Kemal Atatürk’ün hologramı ve sesinden okunan Nutuk ile başladı.

Atatürk’ün hologramı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane’deki hizmet binasına, Haliç’te oluşturulan su perdesine, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’ne yansıtıldı.

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4 FARKLI NOKTADA IŞIK GÖSTERİSİ

Hologramın ardından Senfoni orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 4 farklı mekanda düzenlenen ışık şovları ve mapping gösterileri eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. (İHA / AA)
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