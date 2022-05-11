HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

11.05.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir AVM'de bir kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından darp edildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişinin Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M olduğu ortaya çıktı. Adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan şüphelinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı belirtildi.

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

Sosyal medyada yer alan bir videoda 9 Mayıs'ta alışveriş merkezinde bir kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, çevredekiler tarafından darp edildi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'nin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı belirtildi.

4

GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı İstanbul'un Bakırköy'deki alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.

Kadınlar tuvaletinde çekim yapan şüpheli: İnsanlığımdan utanıyorumKadınlar tuvaletinde çekim yapan şüpheli: İnsanlığımdan utanıyorum

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldıMadımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldı
Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!
Kayaların altından çıktı! Boylar 2 metreKayaların altından çıktı! Boylar 2 metre
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.