İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

Sosyal medyada yer alan bir videoda 9 Mayıs'ta alışveriş merkezinde bir kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, çevredekiler tarafından darp edildi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'nin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı İstanbul'un Bakırköy'deki alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.



Kaynak: AA

