İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

Güngören’de bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Salondakiler yangını fark edince dışarı çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

