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İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de bulunan AVM'nin spor salonunda yangın çıktı.

Güngören’de bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Salondakiler yangını fark edince dışarı çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AVM Güngören istanbul

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