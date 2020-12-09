İstanbul'da bakımsız üst ve alt geçitler korkutuyor

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan alt ve üst geçitler paslı demirleri, çatlak betonları ve kırık dökük parçalarıyla üstünden altından geçenleri tedirgin ediyor. Unkapanı Köprüsü alt geçidi bunlardan en dikkat çekenlerden. Her yerinden paslı demirler çıkan geçidin duvarları da çatlaklar içinde, yapılan çelik güçlendirmelerin eğriliği ise korkutuyor.

SUNA: KÖKLÜ ÇÖZÜM BULUNMALI

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Unkapanı Köprüsü alt geçidinde yapılan onarımların yeterli olmadığını söyledi. “İstanbul’da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyen Suna, “Önümüzdeki bu köprü de zamanla hasarlar aldı. Hasarlardan sonra onarıma uğramış. Ama bu onarımlar da yeterli değil. Onarılan yerler de hasar almış. Bunlara daha köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Çözüm bulunana kadar emniyet açısından tekrar gözden geçirilerek onarılması gerekir. Tehlike arz eden yerleri var. Bunların önlenmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

“ÜZERİNDEN ARAÇLAR, İNSANLAR GEÇİYOR”

Nusret Suna, “Bu köprü betonarme bir köprü. Zamanında çok yıpranıp hasar aldığından dolayı çelik elemanlarla güçlendirme yapılmış. Ama bu elemanlar da hasar almış. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. İstanbul’da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor. Üzerinden araçlar, insanlar geçiyor. Herhangi bir müdahale durumunda risk yaratabilir. Onarımlar yapılmadığı müddetçe bunlar da bir kanser hücresi gibi içeriye doğru ilerler, hasar verirler. Yani onarılması ve güçlendirilmesi daha da zorlaşır. Bunları muhafaza edip onardığımız zamanda ilk andaki mukavemetine geliştirilebilir.”