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İstanbul’da barajlar son 6 ayın zirvesinde

11.02.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da barajlar son 6 ayın zirvesinde

İstanbul’da barajların doluluk oranı her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 45 seviyesini geçerek son 6 ayın zirvesine çıktı. Barajların en düşük oranı yüzde 22 ile geçtiğimiz Aralık ayında ölçülmüştü.

Ocak ayı içerisinde kısa süreli etkili olan yağışlar susuzluk tehlikesi altında olan Megakent İstanbul’da yüzleri güldürdü. Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren İstanbul’da buna rağmen barajların doluluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 45.10 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olarak açıklandı. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu: “Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

Diğer taraftan barajların doluluk oranı ay bazında yükselişe geçse de bu oran 6 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti. Geçtiğimiz 6 yılda en yüksek doluluk oranı yüzde 91 ile 2015 yılında ölçülmüştü.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 51.48
  • Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 20.83
  • Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 21.68
  • Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 46.99
  • Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 51.65
  • Terkos barajı doluluk oranı yüzde 43.34
  • Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 81.22
  • Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 51.30
  • Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.04
  • Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 64.09

İHA

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