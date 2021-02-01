İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 40 seviyesini geçti

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da yağmurlu havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 45.76

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 19.53

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62

Kaynak: İHA

