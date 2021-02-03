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İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 45 seviyesine yaklaştı

03.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 45 seviyesine yaklaştı

İstanbul’da Ocak ayı içerisinde etkili olan karlı ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü yüzde 19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 43.45 seviyesine çıktı. Bu sonuçla birlikte son 26 günde barajların doluluk oranı yüzde 24 arttı.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağışlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 43.45 seviyesine çıktı.

Diğer taraftan, barajların genel doluluk oranının yükselmesi ile bir ezber de bozuldu. Daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar son 7 yıl olarak güncellendi. Son on 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 03 Şubat 2014 tarihinde yüzde 32.89 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 47.37
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.80
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.21
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 45.39
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,41
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 41.77
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 70.52
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 50.36
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.88
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 93.82

İHA

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