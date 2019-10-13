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İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 07:29 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Kağıthane’de Türk bayrağı asılan araçlarla konvoy oluşturuldu.

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

TSK tarafından Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteklerini göstermek adına bir araya gelen Transporter Kulübü üyeleri konvoy düzenledi. Kağıthane Hasbahçe’de bir araya gelen kulüp üyelerinin araçları ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Grup daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ şeklinde slogan attı.

Sosyal medya aracılığıyla toplanan grup üyeleri adına konuşan Tarık Yasin, “Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimize destek olmak için toplandık. Mehmetçiğimize destek olmak için yaklaşık 100 araç ile konvoy yapacağız. Amacımız, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırarak onlara destek olmak. Bu desteği onlara hissettirebilmek. Buradan başlayarak E-5’e çıkacağız. Oradan da Vatan Caddesi'nden geçip konvoyu tamamlayacağız. Toplandığımız alan trafiğe kapalı alan. Trafiği hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız” dedi.

Grup üyeleri, Türk Bayrakları asılı araçlarla tek sıra halinde yola çıkarak şehir turu attı. Konvoya katılan araçlar daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA

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istanbul Barış Pınarı Harekatı

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