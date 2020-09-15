İstanbul'da başladı! Karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

SANCAKTEPE'DEKİ YURDA GETİRİLDİLER

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi.

Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti.

Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.

(DHA)

