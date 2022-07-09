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  4. İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 4

İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 4

09.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili başladı, İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı. İstanbulluların memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesiyle, trafik yoğunluğu sabah 08.00 sıralarında yüzde 4 olarak ölçüldü.

İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 4

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı istabul
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