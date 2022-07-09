İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 4

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

(İHA)

