HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da bayram trafiği başladı! İşte son durum... Havadan görüntülendi

İstanbul'da bayram trafiği başladı! İşte son durum... Havadan görüntülendi

29.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı için memleketlerine ya da tatil yörelerine doğru yolu çıkan sürücüler nedeniyle İstanbul'da bayram trafiği başladı. İstanbul'da trafik saat 16.30 sıralarında yüzde 58 seviyesine ulaştı. İlerleyen saatlerde tatilcilerin artmasıyla yoğunluğun daha da yükselmesi beklenirken Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Bayram trafiği yoğunluğu etkili olmaya devam ederken Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayram trafiği başladı! İşte son durum... Havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı için tatile çıkacak ya da memleketine gidecek vatandaşlar arasında hareketlilik başladı. İstanbul'da 5 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, İstanbul’un çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

6d63161ed3776b76cb680e22989f2314

BAYRAM TRAFİĞİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yüzde 56 seviyesinde olan trafik yoğunluğu İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 16.30 sıralarında yüzde 58 seviyesine yükseldi.

4076329341f84299ea0da658e256ace4

TRAFİK YER YER DURMA NOKTASINA GELDİ

Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

cc9bf3c94804adb7c0b14ea523dd4063

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

f118ad4e6d22135413168546b316c01d

Trafik yer yer durma noktasına geldi.

5a75b7c2-d572-42a3-adec-ee2edfc658ea

Son İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

7f53501b-3623-4067-927c-1abaadf6c11f

893a039d-b798-4847-bc32-a6928aa07bfb

9950dab9-39db-49df-96be-50237225a00a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?2022 İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Mansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrıMansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrı
DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.