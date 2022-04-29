İstanbul'da bayram trafiği başladı! İşte son durum... Havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı için tatile çıkacak ya da memleketine gidecek vatandaşlar arasında hareketlilik başladı. İstanbul'da 5 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, İstanbul’un çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

BAYRAM TRAFİĞİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yüzde 56 seviyesinde olan trafik yoğunluğu İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 16.30 sıralarında yüzde 58 seviyesine yükseldi.

TRAFİK YER YER DURMA NOKTASINA GELDİ

Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Son İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.



