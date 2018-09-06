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İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Maltepe'de yüksekliği hesaplayamayan kamyon alt geçide takıldı. Kamyondaki yük yola savrulurken, yol trafiğe kapandı.

İstanbul Bayrampaşa'da kağıt yüklü kamyon, alt geçide takıldı. Kamyonun üzerinde bulanan kağıt ve kartonlar yola devrildi. Kaza nedeniyle alt geçit çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa istanbul trafik Kaza

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