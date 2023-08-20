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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

20.08.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle Şehir Hatları AŞ, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.

İptal seferlere "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

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