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İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 02:36 | Son Güncelleme

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, perşembe gününe göre azalsa da cuma gecesi de Güngören ve Silivri'de bazı vatandaşlar çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda perşembe gününe göre azalsa da bazı ailelerin cuma gecesini geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.

SİLİVRİ

Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçiriyor. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul depremi dısarda kalan vatandaşlar

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