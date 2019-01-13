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İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da bebek arabası ile yürümekte olan kadınların arkalarından giderek ceplerindeki telefonları çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

İstanbul'da birçok ilçede aynı yöntemle yapılan hırsızlık polisi alarma geçirdi. Şikâyetçi olanlar ise bebek arabalı kadınlar... Yolda bebek arabasıyla yürüyen kadınları takibe alan hırsızlar, adım adım takip ederek uygun zamanını bulunca kadınların ceplerinden cep telefonunu ya da cüzdanını alarak kayıplara karışıyorlar.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

DHA'da yer alan habere göre hırsızlık mağduru olan kadınlardan birinin cep telefonunun çalınması ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. İstanbul polisi, bebekli kadınları soyan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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