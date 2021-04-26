İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için büyük hazırlık! Tahliye gemileri bekleyecek

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı.

TRT Haber'de Merve Güneş imzasıyla yayımlanana habere göre söz konusu plan İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki bir depreme göre hazırlandı.

Planda en önemli nokta olarak, depremzedelerin şehirden tahliyesi üzerinde duruldu.

Toplam 23 adet tahliye alanı bulunan İstanbul'da 6 ayrı yerde gemiler tahliye için kullanılacak.

Bunun yanında hava, kara ve demir yolunun da kullanılması planlanıyor.

İSTANBUL'DAN TAHLİYESİ YAPILACAK KİŞİLER NEREYE GÖNDERİLECEK?

Plana göre ilk etapta depremzedeler, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.

İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’a da depremzedeler sevk edilebilecek.



