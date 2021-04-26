HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için büyük hazırlık! Tahliye gemileri bekleyecek

İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için büyük hazırlık! Tahliye gemileri bekleyecek

26.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için uzmanlar her geçen gün uyarırken, kentte tüm hazırlıklar da 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapılıyor. Hazırlanan plana göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolları aktif olarak kullanılacak. Ayrıca tahliye olan vatandaşların sevk edileceği 18 il de hazır.

İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için büyük hazırlık! Tahliye gemileri bekleyecek

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı.

TRT Haber'de Merve Güneş imzasıyla yayımlanana habere göre söz konusu plan İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki bir depreme göre hazırlandı.

Planda en önemli nokta olarak, depremzedelerin şehirden tahliyesi üzerinde duruldu.

Toplam 23 adet tahliye alanı bulunan İstanbul'da 6 ayrı yerde gemiler tahliye için kullanılacak.

İstanbul depremi için korkutan açıklama: Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazımİstanbul depremi için korkutan açıklama: Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım

Bunun yanında hava, kara ve demir yolunun da kullanılması planlanıyor.

İSTANBUL'DAN TAHLİYESİ YAPILACAK KİŞİLER NEREYE GÖNDERİLECEK?

Plana göre ilk etapta depremzedeler, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.

İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’a da depremzedeler sevk edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
Kahreden olay! Koronavirüs 3 saat arayla can aldıKahreden olay! Koronavirüs 3 saat arayla can aldı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.