İstanbul’da beklenen büyük deprem neden gecikti? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi

İstanbul’da beklenen büyük deprem gündemden düşmüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş da beklenen büyük İstanbul depreminin niçin geciktiğini sosyal medya hesabından San Francisco örneğini vererek açıkladı. Bektaş, fayların henüz rahatlama döneminden çıkmadığını belirtti.

Birçok uzman meydana gelecek olan büyük depremde çok fazla can kaybı olacağını öne sürüyor. İstanbul depremi ile Türkiye'nin bağımsızlığının dahi tehlike altında olabileceğini ifade eden uzman yorumları da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Peki 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra 25 yıl içerisinde beklenen İstanbul’daki büyük deprem neden bu zamana kadar olmadı?

‘FAYLAR 75 YILLIK SAKİNLİK DÖNEMİNE GİRMİŞTİR…’

'Eli kulağında' denilen depremle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya platformu X hesabından bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

'Büyük İstanbul depremi niçin gecikiyor?' sorusunu gündeme getiren Prof. Dr. Bektaş'ın konu hakkında görüşlerini açıkladığı paylaşımı şöyle:

"1999 İzmit depreminden sonra '30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7 den büyük deprem görüşü 25 yıl geçmesine rağmen niçin gerçekleşmedi? Marmara 500 yıllık tarihsel döneminde ve 1906 M7,8 San Francisco depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir.

1999 İzmit- Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF nın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde M 5,9 dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır