HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da beklenen deprem öncesi '30 metre' detayı! Naci Görür'ün ardından ünlü profesor o ilçeleri tek tek saydı....

İstanbul'da beklenen deprem öncesi '30 metre' detayı! Naci Görür'ün ardından ünlü profesor o ilçeleri tek tek saydı....

28.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tahminleriyle ön plana çıkan Prof. Dr. Naci Görür'ün ardından bir uzman isimden daha İstanbul için ciddi uyarı geldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Malatya gibi illerimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Marmara'daki panik de sürüyor. Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, İstanbul'daki o bölgeleri işaret etti.

İstanbul'da beklenen deprem öncesi '30 metre' detayı! Naci Görür'ün ardından ünlü profesor o ilçeleri tek tek saydı....

Türkiye, Şubat'ın ilk haftasında peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Maraş'ta toplam 50 bin kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından gözler, İstanbul'a çevrildi. Hem Celal Şengör hem Naci Görür, Marmara depremiyle ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bu kez de alüvyon zemin uyarısı geldi.

aaaaBaşlıksız-1

UZMAN İSİM SIVILAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ! 'ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SONRA...'

Depremlerde yıkılan binaların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zemin üzerinde yapıldığının ortaya çıkmasıyla gözler, İstanbul'daki risk düzeyi yüksek zeminlere çevrildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı artıyor. 30 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada deprem anında ciddi tehlike var diyebiliriz" dedi.

7d7d7b33da024843fb39650d0131ac94

Son büyük depremlerde en büyük yıkımın sıvılaşma özelliği gösteren zeminlerde meydana gelmesi üzerine gözler, akarsuların sürüklediği kumlu topraklardan oluşan dere yataklarına çevrildi. Olası Marmara depreminden etkilenecek İstanbul'da bulunan çok sayıda dere yatağı ile ilgili ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç'dan dikkat çeken uyarılar geldi.

İSTANBUL'DAKİ İLÇELERİ TEK TEK SAYDI! BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY...

Yüksek konutların yer aldığı; Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ni örnek gösteren Dalgıç, yapılaşmanın bulunduğu dere çevresindeki alanlarda deprem riskinin daha yüksek olduğunu söyledi. Ayamama Deresi çevresindeki zeminin alüvyon özelliği taşıdığını belirten Dalğıç, kuzeyde az olan alüvyonun güneye doğru arttığını, Marmara Denizi'ne yaklaştıkça 30 metre alüvyonun olduğunu açıkladı.

1

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, Başakşehir'den güneye doğru alüvyon miktarının 30 metrenin üzerine kadar çıktığını belirterek, “Ayamama Deresi üzerindeki ekspres yolu daha önceki dönemlerde dere akar kodunun altında yapılmış. Sonraki yıllarda yol bir buçuk metre yükseltilerek Ayamama Deresi bugünkü haline gelmiş. Deprem ve sel bir anlamda ilişkili. Alüvyon, dere yatakları dediğimiz yerlerde bulunmaktadır. Dolayısıyla deprem anında bu yumuşak zeminlerin bulunduğu alanlar ciddi zarar görecektir. Ayamama Deresi'nin şöyle bir özelliği var; dere kuzeyden güneye doğru akıyor. Alüvyon kuzeyde az ama güneye doğru, Marmara Denizi'ne doğru yaklaştıkça yaklaşık 30 metre gevşek veya yumuşak özellikte bir zemin özelliğine sahip. Bunların üzerindeki yapıların tehlike anında zarar görmesi mümkün. Ayamama Deresi'nin kuzey tarafları Başakşehir-İkitelli civarları sağlam kaya ama daha sonraki aşamada dere güneye doğru geldikçe alüvyon kalınlığı artıyor. Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı artıyor. 30 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada deprem anında ciddi tehlike var diyebiliriz" dedi.

2

"DERE YATAKLARININ BULUNDUĞU KESİMLER DEPREMSELLİK ANINDA YÜKSEK RİSK İÇEREN YERLER"

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, “Alüvyonların yayılımını şöyle de anlayabiliriz. Dere yataklarının oluşturduğu kum, çakıl, kil, gibi çökeller var eğer bunları vadi yataklarında görürsek demek ki taşkın buralara kadar çıkmış. Dolayısıyla bu alanların dışına yapıları yapmamız gerek. Bu basit bir kural ama maalesef son yıllarda çok göz ardı ediyoruz. Dereleri dar kutu menfezlerin içerisine alıyoruz. Taşkın alanlarını dikkate almıyoruz. Bu durumda hem sel hem de deprem anında yapıların ciddi zarar görmesine neden olacaktır. Dere yataklarının bulunduğu kesimler biraz önce de söylediğim gibi depremsellik anında yüksek risk içeren yerlerdir. Buralara belediyelerin çok dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

3

"ŞU AN İSE YÜZDE 100'Ü YAPILAŞMAYA AÇILMIŞ DURUMDA"

Belediyelerin kentsel dönüşüme Ayamama Deresi üzerinden başlaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Dalğıç sözlerine şöyle devam etti: “Risk bizim Atatürk Havalimanı'ndan başlar, denize döküldüğü yere kadar devam eder, çünkü burada alüvyon kalınlığı artmış durumdadır. Alüvyon içerisinde de yumuşak kil tabakaları vardır. Bu depremselliği büyüten bir zemin özelliğidir. Bu alanlara çok ciddi şekilde dikkat edilmesi gerek. 1982 yılında hava fotoğraflarına bakıldığında bu alanlarda yapılaşmanın çok olmadığını görüyoruz. 2009 yılında yüzde 70 civarında şu an ise yüzde 100'ü yapılaşmaya açılmış durumda. Ayamama Deresi üzerinde şu an mevcut yüzde 100'e yakın yapılaşma var. Bu dere sabıkalı olduğu için aynı depremde nasıl olduysa geçmişte, gelecekte de öyle olma şansı var. Belediyeler kentsel dönüşüme buradan başlamalı"

Öte yandan Ayamama Deresi çevresindeki yapılaşmayla ilgili son duruma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapılmadı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisizİçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz
Kılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çektiKılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çekti
Hem araçta hem konutta aynı yöntem: "Günde 5-6 şikayet alıyoruz"Hem araçta hem konutta aynı yöntem: "Günde 5-6 şikayet alıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul naci görür

En Çok Okunan Haberler

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.