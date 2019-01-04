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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarına göre İstanbul'un batı ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışının yanı sıra şiddetli fırtına da etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca yağan yağmurun ardından başladı. İşte ilk kareler...

Batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) yarısının ardından kentte kar yağışı başladı.
İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.
İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
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