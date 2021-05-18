HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

18.05.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi duraklara sığınmakta bulurken, yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Bölgesel olarak etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

istanbul

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83 OLDU

Yağışın dinmesini bekleyen vatandaşlar, şiddetini azaltmasıyla hızlı bir şekilde, ceketleriyle kafalarını kapatarak yollarına devam etti. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkilendi. Trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyelerine ulaştığı İstanbul'da trafik adeta durma noktasına geldi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Arnavutköy'de feci kaza! Son anda kurtulduArnavutköy'de feci kaza! Son anda kurtuldu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.