İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Bölgesel olarak etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83 OLDU

Yağışın dinmesini bekleyen vatandaşlar, şiddetini azaltmasıyla hızlı bir şekilde, ceketleriyle kafalarını kapatarak yollarına devam etti. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkilendi. Trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyelerine ulaştığı İstanbul'da trafik adeta durma noktasına geldi. (İHA)

