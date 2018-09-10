'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Ahırkapı sahili açıklarında şarbon hastası büyükbaş hayvanları taşıyan bir geminin bekletildiği yönünde basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan bakanlık, o iddiları kesin bir dille yalanladı.
İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA...
Bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiği iddia edilmektedir. Bu iddia kesinlikle asılsız ve yalandır.
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