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'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter hesabından büyük yankı uyandıran iddiayla ilgili açıklama yayınladı.

'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Ahırkapı sahili açıklarında şarbon hastası büyükbaş hayvanları taşıyan bir geminin bekletildiği yönünde basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan bakanlık, o iddiları kesin bir dille yalanladı.

İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA...

Bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiği iddia edilmektedir. Bu iddia kesinlikle asılsız ve yalandır.

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istanbul şarbon şarbon hastalığı Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
YALANLADI İSE DOĞRUDUR. EĞER YALAN SA DAVA AÇILMALIDIR. HALKI PANİK VE TEDİRGİN ETMEK SUÇ TUR. SADECE LAF İLE YALAN DENİYOR SA DOĞRUDUR.
Bunlar yalan dediyse doğrudur.
bu iddaa kesinlikle yalandır. Ahırkapı açıklarında gemi falan beklenmemektedir. çünki biz o hayvanların hepsini memlekete dağıttık. afiyet olsun. biraz geç kaldınız öğrenmekte. olan oldu.
yalan ise doğrusu ne açıklayın adam gibi. evirip çevirmeye gerek yok
inansak mı bilemedim şimdi...
O gemiler çoktan boşaldı. Yoksa vakalar olur muydu? Yazık ülkemize.
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