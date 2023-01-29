İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor! Şubat ayı kapıdan baktıracak, kar yağışı için tarih verildi... İşte son hava durumu tahmini....

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bugüne kadar İstanbul bir yana yurdun doğusunda dahi kar yağmazken, beklenen haber geldi. Yağışlı hava yurdu etkisi altına almaya başladı. Doğuya lapa lapa kar yağarken, Ege ve Akdeniz'de ise fırtına etkili oldu. İstanbul ise kar yağışı için artık gün sayıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi, sıcaklıklar düşmeye başladı. İstanbul'u beyaza bürüyecek kar yağışı salı günü etkisini yüksek kesimlerde gösterecek. Önümüzdeki hafta sonu ise kent genelinde etkili olacak.

DOĞUYA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Kara hasret olan Doğu illerinde ise beklenen yağış başladı. Lapa lapa yağan kar yüzleri güldürdü.

İç Anadolu ve Karadeniz de bir haftalığına beyaz örtüyle kaplanacak.

Yarıyıl tatilinde gelen kar, kayak merkezlerini de hareketlendirdi.

Ege ve Akdeniz'de ise sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Ağaçları deviren fırtına Düden Şelalesi'nin akışını da ters çevirirken, bir uçağın kanadına yıldırım çarptı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Mardin dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



