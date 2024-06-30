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  4. İstanbul'da bıçaklı sopalı yol verme kavgası! Sürücü darbedilerek bayıltıldı: O anlar kamerada

İstanbul'da bıçaklı sopalı yol verme kavgası! Sürücü darbedilerek bayıltıldı: O anlar kamerada

30.06.2024 15:10
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30.06.2024 15:10
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Fatih'te, kamyondan mal indiren işçilerle, yol isteyen otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada sürücü bıçak çekerken, işçiler de sopalarla karşılık verdi. Kavgada işçiler, sürücüyü darbederek bayıltırken; kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran'da Kumkapı'da otomobiliyle seyir halindeki kişi, kamyondan mal indiren işçilerden yol istedi.

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Aracından inen sürücü, kamyonun yanına giderek işçilerle tartışmaya başladı.

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SÜRÜCÜDE BIÇAK, İŞÇİLERDE SOPA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücü bıçak çekti, işçiler de sopalarla karşılık verdi.

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SÜRÜCÜYÜ DARBEDEREK BAYILTTILAR

Dakikalarca süren kavgada işçiler, sürücüyü darbederek bayılttı.

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Kavga esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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BIÇAKLI SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, aracından inen otomobil sürücüsü ile işçilerin kavgaya tutuşması, çevredekilerin önce olayı seyretmesi, ardından müdahalede bulunması yer aldı.

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(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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İstanbul Fatih kavga darp bıçak sopa
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