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  4. İstanbul'da bir bankada korkutan yangın! ATM'de başlayıp diğer katlara sıçradı

İstanbul'da bir bankada korkutan yangın! ATM'de başlayıp diğer katlara sıçradı

11.07.2024 00:41
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İstanbul'da bir bankanın giriş katındaki ATM'de başlayan yangın iddiaya göre yalıtım malzemesine sıçrayarak en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da bir bankada korkutan yangın! ATM'de başlayıp diğer katlara sıçradı

Edinilen bilgiye göre bir bankanın Etiler Şubesi'nin giriş katında bulunan ATM'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre yalıtım malzemelerine sıçrayan yangın en üst kata ulaştı.

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KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI!

4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın beşiktaş
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