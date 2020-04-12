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  4. İstanbul'da bir bulvar ve bir meydan koronavirüs nedeniyle kapatıldı!

İstanbul'da bir bulvar ve bir meydan koronavirüs nedeniyle kapatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 21:22 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alanın İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.

İstanbul'da bir bulvar ve bir meydan koronavirüs nedeniyle kapatıldı!

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatılmıştır” denildi.


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