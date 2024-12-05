İstanbul'da bir gelinliğin fiyatını duyan inanamadı! Üzerinde 30 kilogram ağırlığında değerli taşlar var

İstanbul Gelinlik Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Çok sayıda modacının ürettiği gelinliklerle katıldığı fuarda en dikkat çekici gelinlik ise yaklaşık 8 ayda dikilen 30 kilogram ağırlığındaki değerli taşlarla işlenmiş gelinlik oldu.

Modacı Neşe Parlak tarafından pırlanta, elmas, yakut, inci, swarovski ve kristal taşlarla işlenerek dikilen gelinlik 1 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldı.

Fuarda ayrıca ünlü manken Wilma Elles'in de katıldığı bir defilede gerçekleşti.

'8 AY ZAMAN ALDI, HEPSİ EL EMEĞİ'

Gelinlik hakkında bilgiler veren modacı Neşe Şafak, “8 aylık bir sürede yapıldı. Hepsi el emeği olduğu için 8 ay süre aldı. Üzerindeki taşlar ancak kesilip pırlanta olduğu için, elmas olduğu için, kristal olduğu için, aqua marinler, safirler. Bunlar hep tek tek kesilip yapılıyor ancak kuyumcular da öyle o şekilde hazırladılar, malzeme oldukça kaliteli. Dikiş de aynı şekilde kaliteli. Yani bu gelinliğin süreci 8 ay sürdü şimdilik buradayız. 1 milyon dolar olmasının sebebi elmaslar, pırlantalar, kristaller orijinal olduğu için" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır