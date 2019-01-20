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İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 08:59 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda bir genelevin bahçesinde yere düşerek başını vuran E.Ö hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

Karaköy'deki bir geneleve saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir kişi ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü. Başını yere çarpan E.Ö için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri geneleve gelerek, çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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