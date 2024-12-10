İstanbul'da bir haftada 20'den fazla kişinin canına mal oldu! Türkiye genelinde binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sadece bir haftada sahte içki nedeniyle en az 22 kişi yaşamını yitirmişti. Zehirlenenlerden bazılarının hastanelerdeki tedavileri sürerken, Emniyet güçleri de operasyonlarına hız verdi.

"SAHTE ALKOL ÜRETİMİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülke genelinde son 2 haftada jandarmamız ve emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nı; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum."