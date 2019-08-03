İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum" dedi. Kilisesinin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını bildiren Erdoğan, “İnşallah açılışında da bir arada oluruz” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"KAPIMIZ DA KALBİMİZ DE AÇIK"

"Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır İstanbul’u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Etnik ve kültürel çeşitliliğin ve insanlık mirasının merkezi olmuştur. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Son olarak Suriye ve Iraktan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütü her türlü zulmü yaparken biz hiçbir ayrım yapmadan yüreğimizi açtık. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan bile geçmemiştir. Bizim için buraya gelen herkes önce insandır."