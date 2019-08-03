HABER

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde İstanbul'da açılmış ilk Süryani kilisesi olacak olan İstanbul Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum" dedi. Kilisesinin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını bildiren Erdoğan, “İnşallah açılışında da bir arada oluruz” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"KAPIMIZ DA KALBİMİZ DE AÇIK"

"Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır İstanbul’u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Etnik ve kültürel çeşitliliğin ve insanlık mirasının merkezi olmuştur. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Son olarak Suriye ve Iraktan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütü her türlü zulmü yaparken biz hiçbir ayrım yapmadan yüreğimizi açtık. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan bile geçmemiştir. Bizim için buraya gelen herkes önce insandır."

"BİZİM İÇİN BİRİNCİ SINIFTIR"

"Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye’ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır" diyen Erdoğan, hak ve özgürlükler geliştikçe tüm vatandaşların bundan yararlanacağını belirterek “Tek istisnamız teröristlerdir. Terör örgütleridir. Bunun dışında bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır. Zira yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışı bizim medeniyetimizin gereğidir” ifadelerini kullandı.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Akşener: İktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruzAkşener: İktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz
Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi istanbul temel atma töreni

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı! Meral Akşener Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.