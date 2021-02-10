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İstanbul'da bir kişi sokak ortasında vuruldu

10.02.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kişi sokak ortasında vuruldu

Zeytinburnu'nda bir kişi sokakta yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi 67. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 18 yaşlarında bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, otomobilden açılan ateş sonucu kalçasından vurularak yere yığıldı.

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Silahlı olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler geldikleri otomobil ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise silahlı olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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