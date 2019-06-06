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İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 06:00 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy'de, Marmaray hattı Yeşilköy Tren İstasyonu'nda koşarak trenin önüne atlayan Sinan Ö.(43), feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Bakırköy, Marmaray hattı Yeşilköy İstasyonu'nda gece saat 23.30 sıralarında isminin Sinan Ö. olduğu öğrenilen kişi koşarak trenin önüne atladı. Tren istasyonundaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekibinin kontrolünde Sinan Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Sinan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, intihar olayıyla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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istanbul intihar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İntihar edenler çoğaldı hele ötenazi yasal olsa gör bak nüfus nasıl azalıyor insanlar o derece mutsuz .
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