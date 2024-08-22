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  4. İstanbul'da bir kuyumcuya silahlı saldırı! Mermiden kendini yere atarak kurtardı: O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul'da bir kuyumcuya silahlı saldırı! Mermiden kendini yere atarak kurtardı: O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

22.08.2024 20:28
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22.08.2024 20:28
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İstanbul Avcılar'da bir kuyumcuya ve bir telefoncu dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir vatandaşın kurtulduğu anlar yer aldı. İşte o anlar...

İstanbul'da şoke eden bir olay yaşandı. Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

DÜKKANLARA ATEŞ AÇTILAR!

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alana polis ekipleri çalışma başlattı. İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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KENDİNİ YERE ATARAK ÖLÜMDEN KURTULDU!

Öte yandan, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Avcılar
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