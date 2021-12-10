HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da bir markette gasp dehşeti! Kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtılar

İstanbul'da bir markette gasp dehşeti! Kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtılar

10.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da akşam saatlerinde bir markete gasp girişiminde bulunan maskeli bıçaklı iki şahıs, kendilerine para vermemek için direnen kadın kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir markete gelen maskeli bıçaklı iki kişi, kadın kasiyerden para istedi. Kendisine direnen kadın kasiyeri darp eden şüpheliler sesleri duyup gelen diğer iki market çalışanını da ellerindeki bıçakla tehdit etti. Diğer çalışanların geldiğini gören zanlılar daha sonra herhangi bir şey alamadan marketten kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda bıçakla yaralanan kadın kasiyer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yeri çalışmasının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise market içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gaspçıların kadın çalışanı darp etmesi ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Milli Piyango'da büyük ikramiye heyecanı başladı! Hücum ettilerMilli Piyango'da büyük ikramiye heyecanı başladı! Hücum ettiler
Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.