İstanbul'da bir markette gasp dehşeti! Kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtılar

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir markete gelen maskeli bıçaklı iki kişi, kadın kasiyerden para istedi. Kendisine direnen kadın kasiyeri darp eden şüpheliler sesleri duyup gelen diğer iki market çalışanını da ellerindeki bıçakla tehdit etti. Diğer çalışanların geldiğini gören zanlılar daha sonra herhangi bir şey alamadan marketten kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda bıçakla yaralanan kadın kasiyer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yeri çalışmasının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise market içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gaspçıların kadın çalışanı darp etmesi ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

(İHA)

