İstanbul'da birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 65'i geçti, rengi sarıya döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1. doz aşıda yüzde 65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.



