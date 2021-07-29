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  4. İstanbul'da birinci doz aşı yaptıranların sayısı 65 milyonu geçti, rengi sarıya döndü

İstanbul'da birinci doz aşı yaptıranların sayısı 65 milyonu geçti, rengi sarıya döndü

29.07.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.

İstanbul'da birinci doz aşı yaptıranların sayısı 65 milyonu geçti, rengi sarıya döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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