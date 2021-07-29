İstanbul'da birinci doz aşı yaptıranların sayısı 65 milyonu geçti, rengi sarıya döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
⏰ Bugün saat 12.30 itibarıyla,#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2021
1.doz aşıda %6️⃣5️⃣’i geçtik????????????????
Böylece #aşı tablomuzun rengi
SARI oldu????
Şimdi ????Hedefimiz %7️⃣5️⃣’i geçerek MAVİ renk olmak????#AşınıOlGüvendeOl #Covid19 pic.twitter.com/HlZjzodg4c
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