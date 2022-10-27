HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu mu, seferler ne zaman düzelecek? 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ve gemi seferlerinde son durum!

İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu mu, seferler ne zaman düzelecek? 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ve gemi seferlerinde son durum!

27.10.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gemi seferleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yoğun sis nedeniyle yaşanan sorunun ardından flaş bir açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu mu, seferler ne zaman düzelecek? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ve gemi seferlerinde son durum...

İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu mu, seferler ne zaman düzelecek? 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ve gemi seferlerinde son durum!

İstanbul'da gemi seferleri ile ilgili son dakika açıklaması sonrası birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu. Peki İstanbul Boğazı'nda gemi seferleri ne zaman düzelecek? 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ile gemi seferlerinde son durum ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBULDA BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazında gemi seferlerinin çift taraflı olarak askıya alındığı kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nda etkili olan sisin, görüş mesafesinin düşmesine neden olduğu kaydedildi.

Boğaz'da gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı aktarıldı.

Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadıİnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldüMLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İstanbul Boğazı son dakika

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.