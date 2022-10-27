İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu mu, seferler ne zaman düzelecek? 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ve gemi seferlerinde son durum!

İstanbul'da gemi seferleri ile ilgili son dakika açıklaması sonrası birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu. Peki İstanbul Boğazı'nda gemi seferleri ne zaman düzelecek? 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da boğaz trafiği ile gemi seferlerinde son durum ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBULDA BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazında gemi seferlerinin çift taraflı olarak askıya alındığı kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nda etkili olan sisin, görüş mesafesinin düşmesine neden olduğu kaydedildi.

Boğaz'da gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı aktarıldı.

Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

