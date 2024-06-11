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  4. İstanbul'da bu 3 güne dikkat! Sıcaklar yerini yağmura bırakacak: Kurban Bayramı hava durumu da açıklandı... 11-12-13-14-15 Haziran hava durumu

İstanbul'da bu 3 güne dikkat! Sıcaklar yerini yağmura bırakacak: Kurban Bayramı hava durumu da açıklandı... 11-12-13-14-15 Haziran hava durumu

11.06.2024 12:10
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İstanbul'da sıcaklık artışı günden güne daha çok hissediliyor. AKOM'dan gelen uyarıya göre sıcaklıkların 35 derecenin üstüne çıkması bekleniyor. Bunaltıcı havanın süreceği tahmin edilen zaman aralığı açıklandı. Prof. Dr. Orhan Şen de "Dikkat edin" dediği üç günü paylaştı. Devamında ise sıcaklıkların 5-6 derece birden düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava kaç derece olacak? İşte hava durumu uyarıları ve detayları...

İstanbul'da bu 3 güne dikkat! Sıcaklar yerini yağmura bırakacak: Kurban Bayramı hava durumu da açıklandı... 11-12-13-14-15 Haziran hava durumu

İstanbul için peş peşe yüksek sıcaklık uyarıları yapıldı. Mega kentte termometrelerin 35 dereceyi aşması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada sıcaklıkların yanı sıra orman yangını riskine karşı da vatandaşlar uyarıldı. Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu İstanbul'da beklenen yağışa dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İSTANBUL 35 DERECEYİ AŞACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

AA-20230814-31916476-31916472-SICAKLIKLAR_HAFTA_SONUNA_KADAR_MEVSIM_NORMALLERININ_6_ILA_10_DERECENIN_UZERINDE_SEYREDECEK

"CUMARTESİ İSTANBUL'DA ETKİLİ OLUR"

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul'da ve yurt genelindeki sıcaklık artışının yanı sıra yağmura dikkat çekti. İşte Şen'in açıklamaları:

"Cuma günü Trakya'dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul'a gelir, cumartesi İstanbul'da etkili olur. Aynı gün Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olur. Bu yağışlar bayramın 1. gününe de sarkabilir. Bayramın diğer günlerinde önemli bir yağış şimdilik yok.

Önümüzdeki 3 gün salı çarşamba perşembe Türkiye'nin Batı Orta ve Güney bölgelerinde aşırı sıcaklar var. Sağlığınızı koruyun. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. Hafta başı tekrar yükselecek ama aşırı sıcak olmayacak gene de ortalamanın 2-3 derece üzerinde.

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İSTANBUL'DA BU 3 GÜNE DİKKAT!

İstanbul'da nem oranı fazla olduğundan hissedilen sıcaklık 40 derece civarında olur. Bugün çarşamba perşembe dikkat edin. Cuma ve cumartesi günü yağışla birlikte 29 C ye kadar düşecek. İzmir: Çarşamba Perşembe 40C, Antalya: Çarşamba 34 Cuma 45 C."

KLİMA KULLANANLAR DİKKAT! BAKAN KOCA "MUTLAKA" DİYEREK UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da kullanımı artan klimalarla ilgili şu uyarı geldi:

"Bu aylarda klima kullanırken bazı önlemler almalıyız. Klimanın bulunduğu ortamda nem oranı %40 - %50 civarında tutulmalı. Zaman zaman pencereler açılarak temiz havanın ortama girmesi sağlanmalı. Ortam sıcaklığı mutlaka 22-24°C arasında olmalı. Çok sıcak günlerde dış ortamla klimalı ortam arasında 7-8 dereceden fazla ısı farkı oluşmamasına dikkat edilmeli. Bunların ihmal edilmesi sağlık sorunlarına yol açabilir."

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GÜN GÜN HAVA DURUMU AÇIKLANDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İşte Türkiye genelinde hava durumu raporu...

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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