İstanbul'da bu kış kar yağacak mı? Orhan Şen'den dikkat çeken tahmin

Ekim ayında hava sıcaklığı inişli çıkışlı bir seyir gösterdi. Hava sıcaklıkları yer yer mevsim sıcaklıklarının altına düşerken, İstanbul'da da geçen haftalar yağışlı hava etkisini göstermiş.

Sıcaklıklarda yaşanan bu iniş çıkışlı seyir ise kışın hava durumunun nasıl olacağı yönünde tahminleri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar ise İstanbul'da bu kış kar yağıp yağmayacağını merak etti.

Komnuyla ilgili olarak Prof. Dr. Orhan Şen CNN TÜRK'te dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Güneşin ısıtma etkisinin iyice zayıfladığını belirten Prof. Şen, güneşin görünürden gittiği an üşümeye başladığımıza dikkat çekerek radyasyon kaybı oluştuğunu söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN BÖYLE GİDECEK"

İstanbul'da akşam 17:00'den sonra montsuz dışarı çıkılmayacağını belirten Şen, sonbaharın kendisini iyice gösterdiğini aktardı. "Sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek" diyen Prof. Şen, "Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 1 GÜN HAVADA KAR GÖRÜRSEK NE MUTLU BİZE"

İstanbul için "Sıkı bir kış beklemeyelim" diyen Şen, "İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden? Sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

KARAYOLUNU KULLANAN VATANDAŞLARA SİS UYARISI

Akşamları dışarı çıkarken yanımıza mont almamız gerektiğini belirten Prof. Şen, gündüzleri havanın açık olması durumunda gecenin de hava açık olacağını belirtti. Gece soğumasından dolayı sis oluşacağını söyleyerek kara yolu ulaşımında vatandaşların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.